A melhor notícia do Grêmio após a compra da Arena

Coletiva realizada na terça-feira (15) mostrou conexão entre diferentes agentes políticos do clube. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Yuri Falcão colabora com o colunista César Cidade Dias, titular deste espaço, que está em férias.

A torcida está em êxtase. A confirmação de que o clube finalmente vai gerir a sua própria casa formou um verdadeiro descontrole na nação tricolor. Desde então, o gremista não para de sonhar alto e só sabe falar do mesmo assunto em todas rodas de conversa.

A coletiva de detalhamento da compra do estádio na terça-feira (15) foi marcada pela conexão entre gremistas. Não houve troca de farpas, cornetas ou coisas do tipo.

O gesto de Marcelo Marques resolve não só a questão da Arena, mas também uma infinidade de problemas que atormentavam o cotidiano do clube, como a falta de unidade política. Há muito tempo não se notava uma união tão forte no ambiente do Grêmio.

A apresentação das novidades trouxe elementos dessa nova conexão. O presidente Alberto Guerra aplaudiu quando Marcelo Marques brincou com Paulo Caleffi e Denis Abrahão sobre como pretende buscar novos sócios no interior. A tão acirrada eleição está em segundo plano.

O mandatário gremista ainda chamou o ex-presidente Paulo Odone para um registro fotográfico do momento. Algo simbólico, mas também histórico.

O Grêmio mostra que está buscando se fortalecer de todos os lados. A harmonia entre gremistas é fundamental para a consolidação do novo momento.

O sistema do Quadro Social não deu conta de tantos gremistas tentando participar desse momento singular. A meta de 300 mil é ousada, mas não impossível para o Grêmio.

É hora de união de forças para um bem maior. De esquecer chateações do passado e focar no futuro. Associar aquele vizinho que deixou de ir aos jogos. Tentar a volta da avalanche. Levar ao estádio o gremista que ainda não conhece a Arena. De cantar com a geral. Presentear alguém com uma camiseta nova. Viver o clube.

O Grêmio unido é capaz de conseguir coisas inimagináveis. Nada pode ser maior.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.