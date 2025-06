Uma estrela gigante nasce na vitória do Grêmio sobre o Inter pelo sub-20

Riquelme foi um dos destaques do clássico. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

A lenda Luiz Felipe Scolari esteve em Eldorado para ver o clássico Gre-Nal do Brasileiro sub-20. Um jogo sofrível, difícil mesmo de ver. Duas equipes com muitos problemas e que mostraram isso durante os 90 minutos.

Um jogador, no entanto, garantiu os melhores sentimentos para os gremistas e garantiram uma tarde muito tranquila para Felipão.

Leia Mais Grêmio vence o Inter de virada e afunda rival na zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20

O meia Riquelme, com a camisa 10, lembrou os melhores momentos dos principais nomes surgidos no Grêmio. O time tricolor saiu atrás no placar e um menino nascido em 2006 resolveu virar a partida.

Recuou para organizar o jogo e fez todos em volta parecerem menores do que ele. A virada saiu das suas ações, mesmo que os gols tenham sido feitos por Jardiel e Adrielson.

O Grêmio é uma excelência em formação. Todos os anos surgem novos atletas que contribuem no próprio clube e também em outras equipes. Riquelme, no entanto, não é comum.

A sua qualidade está além do que estamos acostumados. Riquelme precisa estar entre os titulares do time de Mano Menezes com urgência. Não se pode guardar um talento como esse.