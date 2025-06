Uma diferença alarmante e abismal entre Grêmio e Inter

Clube investiu em uma boa estrutura no CT. Renan Mattos / Agencia RBS

No futebol, por vezes, paramos muito para analisar os dados do campo, que representam uma fotografia momentânea de um processo muito mais complexo do que se imagina.

O extracampo, no entanto, é o que determina, com o tempo, o tamanho do sucesso ou insucesso que uma equipe vai ter.

O Grêmio hoje, tristemente, está colhendo o descaso para muitas situações, mas as coisas estão mudando radicalmente.

Infraestrutura

Basta caminhar um pouco pelos CTs do clube que entenderemos que o Grêmio retomou o seu fluxo natural de investimento na infraestrutura e vai colher ótimos frutos logo ali na frente.

Neste ponto, a diferença entre Grêmio e Inter é abismal e isso precisa ser muito valorizado pelos tricolores.

O trabalho encabeçado pelo doutor Gustavo Bolognesi, vice-presidente do clube, esta recolocando o Grêmio no topo do país novamente.

Os altos investimentos no que há de mais moderno no segmento começa a dar resultado, e o futebol se comunica muito rápido.

Equipamentos de musculação

Uma academia nova de musculação já está em funcionamento. Equipamentos para trabalhar reflexo e tempo de reação foram trazidos da Fórmula 1 para auxiliar no desenvolvimento dos jogadores.

Um equipamento para medir força em qualquer grupo ou segmento muscular tem auxiliado o técnico Mano Menezes até mesmo a escalar o time.

Um equipamento chamado "nórdico", que avalia o posterior de coxa e informa, em tempo real, sobre possíveis desequilíbrios musculares também recebe muito carinho da equipe médica.

As famosas e ambicionadas câmaras hiperbáricas têm espaço cativo também. O Grêmio conta com duas em funcionamento e isso auxilia na recuperação muscular e na cicatrização de lesões.

Botas de compressão e crioterapia estão sendo utilizadas na recuperação pós-jogo até dentro de um avião em alguma viagem mais longa.

Para completar, novas salas de massagem, consultórios médicos e um refeitório moderno foram instalados para atender aos jogadores.

Orgulho fora de campo

E sempre é preciso dizer: tudo isso em instalações próprias, tanto no CT Luiz Carvalho como em Eldorado, algo que diferencia muito a dupla Gre-Nal. Os CTs do Grêmio precisam ser tratados como orgulho pelo tricolores.

Se é verdade que o time atual do Grêmio está deixando a desejar, não podemos dizer o mesmo da estrutura de trabalho do clube.

Nova mentalidade

Com uma nova mentalidade, voltaremos a apostar no que realmente dá resultado. O maior investimento sempre deve ser na organização.

O Grêmio sempre esteve à frente porque nunca se desligou das suas coisas. Nos últimos anos, nós desprezamos esse ponto, e isso nos custou muito caro, mas a prova da evolução está aí, feita e definida, e o resultado positivo é só questão de tempo.