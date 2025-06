Um Gre-Nal contra o rebaixamento movimenta os bastidores da dupla

Grêmio luta contra o rebaixamento no Brasileirão sub-20.

A próxima quarta-feira (25) deverá ter fortes emoções nas categorias de base da Dupla Gre-Nal. Um clássico marcado para o CT de Eldorado confrontará as dificuldades de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro sub-20. Ambos os times lutam contra o rebaixamento na competição.

Neste jogo, no entanto, parte da análise pelo fracasso no campeonato não poderá ser repetida. Os planejamentos, baseados na opção por utilização de jogadores mais jovens do que a idade da competição, acabaram se mostrando insuficientes para a exigência.