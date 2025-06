Só o "transfer ban" pode salvar o Grêmio

Grêmio passa por período de dificuldades financeiras. Jefferson Botega / Agencia RBS

As quase 100 contratações do Grêmio nos últimos anos evidenciam a completa falta de critério e de competência apresentada por todas as esferas do clube.

O Tricolor enfrenta sérias dificuldades financeiras exatamente por ter empilhado erros para tentar montar um time forte, e hoje, mais uma vez, e utilizando as mesmas práticas, retoma negócios para enfrentar o segundo semestre.

Está na hora de terminar com essa lógica e a única forma encontrada é ser proibido de contratar. Um "transfer ban" interno é imperativo no clube e a única solução. O Grêmio não resistirá muito tempo se seguir agindo da mesma maneira.

O Grêmio precisa ficar dois ou três anos gerindo apenas os atletas que estão aí. Tratar de dar confiança a esses nomes, e ir retomando a utilização ordenada das categorias de base. O investimento precisa ser na estrutura e não em novas apostas.

O dinheiro possível para o Grêmio contratar é abaixo do nível de qualquer nome confirmado ou consagrado. É preciso ser resiliente, entendendo as dificuldades e apostando apenas na capacidade de trabalho dos profissionais do clube.

Pensem sobre isso. Um "transfer ban" interno e uma obrigação de se evoluir com as ferramentas que temos. Muitos dos novos jogadores, com caras de fracasso, teriam tempo para melhorar e isso representaria, no final de tudo, economia. Buscar novos nomes, utilizando sempre os mesmos conceitos, apenas afundaram o Grêmio. Esta na hora de encararmos a verdade. Não se pode mais viver em Nárnia. O Imortal Tricolor depende disso.