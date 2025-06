Riquelme, do Grêmio, é a única chance do Brasil

Riquelme Freitas tem 18 anos. Duda Fortes / Agencia RBS

Um menino muito simples, do interior de São Paulo, observado nos campos de várzea enfrentando adultos e mostrando um talento natural para jogar futebol.

Esse é o resumo do início da história de Riquelme, um talento que começa a surgir em um clube centenário e de muita tradição no sul do país. O Grêmio, no entanto, é a parte menor desta coluna.

Leia Mais Do campo de terra à Arena: a trajetória de Riquelme no Grêmio

O futebol brasileiro está entregue a um método. A facilidade de buscar informações e a troca de experiências com a Europa impuseram uma nova forma de trabalho mais vinculada às questões táticas no futebol brasileiro.

A velha máxima de que os jogadores formados aqui não tinham "cultura tática" dominou esse conceito, e desqualificou a força da habilidade natural e o poder de improviso que só os atletas brasileiros conseguiam produzir.

Esse trabalho formou uma centena de ótimos jogadores com características específicas, todas desenvolvidas dentro dos "quadrantes" que eles podiam trabalhar nas escolas com cabeça europeia espalhadas pelo país. E é exatamente aí que entra a história de Riquelme.

Leia Mais Os bastidores que levaram Riquelme a ser o herói do Grêmio na Sul-Americana

Talento natural

A única chance que o futebol brasileiro tem de voltar ao protagonismo absoluto no mundo é apostar nos talentos naturais e infantis. É na força das ruas, dos campos improvisados, das goleiras desenhadas com chinelos, da várzea raiz que moram a nossa esperança.

Riquelme, o novo talento do Grêmio, é fruto desse ambiente e começa a mostrar que tem algo diferente nos seus pés. Deixem que ele trabalhe em paz, e que fique livre para que os seus instintos decidam os seus caminhos dentro do campo.

Por tudo, cada vez mais, o Brasil precisa que os tantos Riquelmes que ainda surgem nas ruas, e que podem virar Pelés, Ronaldos, Zicos e tantos outros, ganhem o mundo pela força do talento natural. Só desta maneira poderemos voltar a usar a assinatura do país do futebol.