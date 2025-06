Política de futebol fez Grêmio esquecer a sua grandeza

O valor da segunda venda de um craque que pouco jogou aqui deveria ser objeto de vergonha pela falta de entendimento do objetivo fim do clube, mas infelizmente o Grêmio parece ter se rendido à sua própria incompetência.

Matemática não fecha

Dívida

O assunto se define em poucos exemplos — e um deles pode ser definido com a própria renda da segunda venda de Vanderson. Os R$ 15 milhões representam basicamente os valores investidos pelo Grêmio com o lateral direito João Lucas .

Triste comparação

Entre direitos econômicos de atletas que pertenciam ao Grêmio e valores que deixaram o cofre, o Tricolor gastou cerca de 11 milhões, sem incluir salários, comissões e luvas. Se somarmos o valor investido em Mayk, veremos que o Grêmio irá ultrapassar com os dois o valor da renda do craque da base do Grêmio que jogará no Barcelona. Uma triste verdade.