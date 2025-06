Os candidatos à presidência e o vestiário do Grêmio

O Grêmio precisa de tranquilidade e talvez esse seja o único pedido que se possa fazer a quem se apresentar como candidato. Jefferson Botega / Agencia RBS

O principal assunto no Grêmio nos últimos dias é a eleição. Marcelo Marques e Paulo Caleffi, inclusive, lançaram as suas respectivas candidaturas à presidência do clube em fortes entrevistas nas redes sociais, e que repercutiram amplamente juntos aos torcedores tricolores. O assunto, por tudo, causa preocupação quanto a repercussão no vestiário do time, que segue em situação delicada no Brasileirão.

Para analisar esse assunto é preciso contextualizá-lo com fatos, e esse é o ponto que pode tranquilizar quem se preocupa com isso. A atual gestão do Grêmio, pelos péssimos resultados obtidos no futebol, não deverá ter candidato à reeleição, o que diminui algum tipo de apreensão para quem está no comando. Além disso, nenhum dos candidatos apresentados tem vinculação com o atual comando e esse também deve ser considerado um ponto positivo.

Atualmente, os contratos dos jogadores garantem tranquilidade e não permite que se tenha apreensão sobre mudanças. Felipão e Mano Menezes, alicerces deste final de temporada, são bem vistos por todos e sabem que se quiserem continuar dependem apenas das suas próprias vontades.

Por tudo, podemos dizer que, desta vez, a eleição do Tricolor não irá interferir no vestiário e tudo que será produzido no futebol terá como única razão o próprio trabalho. O Grêmio precisa de tranquilidade e talvez esse seja o único pedido que se possa fazer a quem se apresentar como candidato. O clube é uma associação e o conflito não é o melhor caminho. A hora é de discutir ideias.