Os altos salários que inviabilizam a saída de jogadores do Grêmio

O Grêmio está lutando para mudar a fotografia do grupo de jogadores. Além de vasculhar o mercado atrás de reforços, a diretoria tenta, também, liberar alguns atletas que foram trazidos e não renderam. Essa situação, no entanto, esbarra em um velho problema que acompanha o tricolor: os altos salários.

O Grêmio, no últimos anos, inflacionou completamente a sua folha de pagamento. A capacidade de faturamento do clube triplicou o custo da folha dos jogadores, que, na sua grande maioria, acabou recebendo um salário maior no Tricolor do que receberia em qualquer outro lugar. A prática de imaginar que dinheiro dá futebol é uma triste realidade no clube.