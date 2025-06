No Mundial de Clubes, Suárez comprova sua honestidade com o Grêmio

Pelo Inter Miami, Suárez disputa o Mundial de Clubes. Sandra Montanez / AFP

O centroavante Suárez, do Inter Miami, tem mostrado, na Copa do Mundo de Clubes, o tamanho da sua dificuldade para se manter competitivo no futebol atual. Essa realidade comprova, com fatos, a sua versão quando insistiu em deixar o Grêmio após o primeiro ano de contrato.

É evidente que a vontade de estar ao lado do seu amigo Messi nos Estados Unidos contou muito para a sua insistência, mas o corpo já não acompanhava a genialidade do excepcional goleador do ano de 2023.

Na temporada de 2024, por exemplo, o Grêmio fez quase 70 partidas, enquanto o craque uruguaio atuou a metade destes jogos nos EUA. Neste ano, mesmo que apresente bons números, também tem uma quantidade de partidas bem abaixo do calendário brasileiro.

O seu problema no joelho ajuda a explicar o grande desgaste que a maratona traz aos atletas e confirma a sua preocupação em não conseguir enfrentar de forma competitiva o seu contrato. Suárez, no final de tudo, e pelos fatos que se seguiram, foi correto, por mais insistente e intempestivo que tenha sido naquele episódio.

Um jogador deste porte e com uma carreira tão vitoriosa sabe da importância de estar bem para enfrentar os desafios. Sua passagem foi brilhante por aqui, com números fantásticos, mas ele sabia que não manteria este nível e isso tem que ser considerado. Em época de desrespeitos flagrantes, Suárez viu adiante e mostrou em fatos o que o incomodava. O 9 mágico de 2023 tinha razão.