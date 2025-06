Marlon Freitas acabou com o PSG e com quem diminui o Brasil

A globalização do futebol insiste em aplicar no país uma necessidade de se copiar o que é feito no velho continente . E a noite desta quinta-feira (19) precisa entrar na nossa discussão.

A vitória do Botafogo sobre o bilionário e multinacional PSG mostrou que existem grandes jogadores no velho e castigado futebol brasileiro. A corajosa atuação do time carioca precisa fazer parte das nossas análises e alguns atletas foram um emblema e uma aula para quem ainda acredita no país do futebol.