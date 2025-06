Mais um jovem subaproveitado com risco de sair do Grêmio

Jefinho (D) pode deixar o Tricolor. Renan Jardim / Grêmio,Divulgação

A notícia da possível saída do jovem meia Jefinho do Grêmio evidencia, mais uma vez, a incapacidade do clube em gerir e cuidar dos seus jovens talentos. O promissor jogador recebeu proposta de uma equipe do mundo árabe e pode deixar o tricolor.

O contrato de Jefinho com o Grêmio termina no final do ano. O jogador já pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês. Essa situação obriga a diretoria gremista a analisar uma proposta mesmo que seja muito abaixo do que o jogador mereceria neste momento.

Não é um caso isolado

A saída de Jefinho, no entanto, não pode ser tratada como um caso isolado. O Grêmio tem enfrentado muitas dificuldades para motivar atletas a seguirem a sua carreira esportiva no clube. Cuiabano, Zé Guilherme, Guga e Kauan Kelvin também deixaram o Grêmio de forma açodada e por não acreditarem que pudessem ser aproveitados e valorizados no tricolor.