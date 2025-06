Grêmio negocia com volante e mostra que está brincando de fazer futebol

Volante está na mira do Grêmio para reforçar a equipe. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Grêmio está acertando a contratação do volante Caíque, do Juventude, para reforçar o seu grupo até o final da temporada. O jogador de 28 anos, que foi destaque na temporada passada, esta retornando de uma séria lesão no ligamento do joelho e viria para dar corpo ao grupo do técnico Mano Menezes.

Em primeira análise, a busca deste nome não muda muito a relação das contratações do Grêmio nos últimos anos. Essa normalidade, no entanto, é que precisa ser combatida, ainda mais quando se analisa os números e também o possível modelo de negócios que o Grêmio esta propondo.

Pelas primeiras informações, Caíque custaria para o Grêmio cerca de R$ 5 milhões de reais, mais o empréstimo de dois atletas, com o time de Porto Alegre pagando integralmente o salário. Um destes jogadores seria o lateral direito João Lucas, que, curiosamente, o Grêmio contratou junto ao Juventude no início desta temporada. Se confirmada essa notícia, seria um verdadeiro deboche aos cofres tricolores.

Além disso, também é preciso dizer que Caíque é um jogador rodado, com passagens por muitos clubes do país. Ituano, Portuguesa, Ceará e Sertãozinho são apenas alguns dos clubes que o volante já atuou e o Grêmio só conseguiu avaliá-lo pelos momentos em que esteve no time de Caxias, evidenciando a fragilidade do processo de prospecção que o tricolor passa atualmente.

Por tudo, nos resta torcer pelo sucesso do Caíque na Arena, mas sem nunca esquecer que a gestão de futebol do Grêmio não cansa de nos mostrar o quão errado está o trabalho no clube. O tricolor precisa mudar radicalmente.