Duas unanimidades estão definidas no Grêmio: uma negativa e uma positiva

Rui Costa, hoje no São Paulo, é o favorito de candidatos à presidência do Grêmio para assumir o cargo de executivo de futebol (foto de arquivo). Félix Zucco / Agencia RBS

Os candidatos estão postos e a eleição já é uma realidade no Grêmio. Pelos discursos, as mudanças devem ser bruscas na gestão e no futebol, mas algumas verdades já dominam o ambiente de todos que entendem um pouco o caminho do clube.

A primeira unanimidade se define na não continuidade do trabalho executivo atual do departamento de futebol. Nenhum dos candidatos, oficialmente e também no bastidores, imagina que Luiz Vagner Vivian permaneça a frente do departamento. Diante disso, e da pouca popularidade da atual gestão, fica claro que o Grêmio deve ter um novo executivo no setor.

Um nome parece ter a simpatia de todos. Rui Costa, ex-comandante do departamento entre 2013 e 2016 e responsável por contratações como Maicon e Geromel, é o atual executivo de futebol do São Paulo, mas tem muita moral por aqui. A tarefa de trazê-lo, no entanto, não é fácil.

Rui tem contrato até o final de 2026 com o clube paulista e o atual vice presidente de futebol são-paulino tem grande chance de seguir no comando do clube, o que aumenta as chances de o ex-gremista seguir por lá. Ainda assim, Rui parece ser o grande sonho dos dirigentes que estão com mais chance de vencerem a concorrida batalha de votos que o Gremio terá.

Por mais paralelo que possa parecer, o assunto "eleição" já está na cabeça dos torcedores, e o executivo de futebol tem status de grande reforço nos dias de hoje. A preocupação com a gestão é uma realidade para o torcedor e esses pequenos detalhes podem definir um pleito que promete ser muito parelho.