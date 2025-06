Dois grandes problemas que não podem chegar na eleição do Grêmio

Grêmio vive uma relação conflituosa com a gestora da Arena. Omar Freitas / Agencia RBS

A luta pela presidência já é uma realidade no Grêmio. Os candidatos estão colocados, e agora vão defender as suas bandeiras e os seus projetos. Duas situações, no entanto, necessitam de soluções muito antes do pleito tricolor, sob pena de prejudicar o clube no futuro.

Primeira questão

O primeiro item é a definição do novo fornecedor de material esportivo. O Grêmio tem recebido propostas, mas é preciso definir logo o novo contrato. As grandes empresas deste setor têm um prazo apertado para fornecer as novas coleções e uma demora nesta escolha pode determinar um atraso na chegada dos materiais para o início do próximo ano.

Atual fornecedora, a Umbro encerra o seu vínculo com o Grêmio em dezembro. New Balance, Puma e Mizuno são as favoritas para vencer essa concorrência e fecharem com o clube, mas o tempo aperta dia após dia.

Segunda questão

A segunda, e não menos premente, é uma solução com relação com a gestão da Arena. A opção atual, de completo conflito entre o clube e os gestores do estádio, tem gerado dificuldade na manutenção básica do equipamento e isso pode gerar ainda mais custos ao Grêmio no futuro. O estádio precisa de cuidados com urgência e não poderá esperar pela nova diretoria.

Esses dois temas não poderão esperar pela eleição ou pela nova gestão. Assuntos fundamentais para a existência do clube e que precisam de uma ação contundente e imediata. O Grêmio não tem o direito de parar.