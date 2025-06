Decepção, várzea e virtudes do empate do Grêmio na Arena

Destaque da partida, Alysson deu o passe para o gol do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Um empate frustrante do Grêmio na Arena. O bom momento do time de Mano Menezes não foi suficiente para bater o bem organizado time do Corinthians. O 1 a 1 ficou de bom tamanho para o Tricolor em uma noite que teve a força da base e uma lesão de um jogador que beira ao amadorismo.

Um ambiente de otimismo esteve presente na Arena antes do jogo e um Grêmio intenso foi dominante no início do enfrentamento. O Corinthians, no entanto, aos poucos, emparelhou a partida e também levou perigo a defesa tricolor. Braithwaite fez o gol do Grêmio e Bidon empatou logo depois, ambos no primeiro tempo. Uma partida de momentos e mensagens.

O gol tricolor teve a participação da grande notícia da noite. O jovem Alysson, 19 anos, fez a jogada para a conclusão do atacante, e foi o grande nome do time na partida. O atacante da base deixa claro que irá brilhar com a camisa tricolor e render, no futuro, muito dinheiro aos cofres gremistas. E essa foi a grande notícia do lado gremista.

O lado negativo teve como protagonista o atacante uruguaio Cristian Kike Olivera. O jogador, além de fazer uma partida ruim, deixou o campo lesionado, e fez ligar um alerta sobre a sua chegada em Porto Alegre após participação nas eliminatórias. Segundo o próprio Mano Menezes, o atleta voltou de carro de Montevidéu, chegando na noite de quarta-feira (11) no hotel da concentração. Essa situação não combina com a grandeza e o profissionalismo de um clube do tamanho do Grêmio.

Por tudo, a noite da Arena tem mais de uma mensagem e elas são contraditória. Se temos um time de maior força defensiva e com novos talentos da base surgindo, temos também atitudes empíricas que tanto criticamos no passado. O Grêmio pode mais e estamos mais perto de termos essa realidade.