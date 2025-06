Cuiabano e a aula do que não fazer no Grêmio

Jogador irá par o Nottingham Forest. Vitor_Silva / Botafogo

O Botafogo está concretizando a venda do lateral esquerdo Cuiabano para o futebol inglês. O jovem jogador completou poucos meses como jogador do clube carioca e vai gerar muito dinheiro aos seus cofres.

A venda de Cuiabano renderá, também, 1,5 mi de euros ao Grêmio. O tricolor receberá 20% sobre o lucro que o Botafogo terá com o jogador. Mais uma história que ensina, para o time gaúcho, o que não se deve fazer na gestão de atletas das categorias de base.

Cuiabano surgiu como grande talento nos campos do CT de Eldorado. No Grêmio, no entanto, seu aproveitamento atrasou. A procura por jogadores mais experientes acabou travando a utilização do jogador, que, aos poucos, passou a desacreditar a sua participação efetiva no profissional.

Essa rotina tirou de Cuiabano a ambição de permanecer no tricolor e o seu contrato acabou não se renovando. A venda, por isso, foi a única forma encontrada pelos dirigentes para salvar um pouco do investimento do clube.

Cuiabano, então, deixou o Grêmio por um valor muito abaixo do que o mercado pedia e o seu sucesso acabou ocorrendo no tapetinho do Engenhão. Um triste capítulo de um clube que perde muitas oportunidades quando não olha para base. Foram muitos anos com essa lógica e esta na hora de modificar isso.