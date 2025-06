A vitória de Ruy Carlos Ostermann contra a finitude

Professor Ruy teve brilhante trajetória em diferentes áreas. Ricardo Duarte / Agencia RBS

A noite de sexta-feira marcou a passagem do ícone do jornalismo, Ruy Carlos Ostermann, para a eternidade. Muitos podem contar histórias mais requintadas e com detalhes ricos da brilhante trajetória do Professor no mundo da palavra, escrita e falada.

Cabe a mim, no entanto, falar pelo lado de quem apenas o ouviu, já que não cheguei a conhecê-lo de forma mais próxima. E fiz isso por muitos e muitos anos.

A mágica do rádio inspira gerações e é a principal companhia para uma multidão de pessoas que se encontram com as histórias, as mensagens e dão grande valor ao tempo. É nesta sinergia que nasce a relação mais pura de Ruy Carlos Ostermann com a eternidade.

Leia Mais Amigos e colegas de profissão lamentam morte de Ruy Carlos Ostermann

Um homem que, por décadas, completou corações com a sua voz tranquila, elevada por conteúdos contundentes e inspiradores. Essa relação fez dos ouvintes, amigos. São eles, hoje, e por muito tempo, seguidores e defensores de um conceito. Ser educado, ter conteúdo, ler muito, buscar aprender, são regras fundamentais para se tentar ser melhor. E esse foi um ensinamento diário do Professor Ruy. E ele fez isso apenas pelo seu exemplo.

Leia Mais Além do microfone: como foi a carreira de Ruy Carlos Ostermann como escritor