A tarefa de Mano Menezes diante de um Grêmio desistente

O técnico Mano Menezes terá uma tarefa ainda mais difícil do que se imaginava . Desde o início do trabalho se imaginava que a parada para o Mundial de clubes geraria duas novidades para o Grêmio. A primeira referente a questão física, e a segunda relacionada às contratações. Pois, neste segundo item, o clube parece estar desistente. Os nomes originais deixaram o noticiário pelos mais diferentes motivos e o Grêmio não parece mais ter forças para retomar .

As dificuldades do primeiro semestre foram muito bem diagnosticadas por quem avaliou o rendimento do Grêmio. A falta de força física foi latente em muitos jogos e agora a comissão técnica trabalha para que, no retorno, o time já possa ser mais competitivo.