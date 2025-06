A medida da CBF que pode ajudar Grêmio e Inter

CBF deve acabar com o rebaixamento no Brasileirão sub-20.

O novo presidente da CBF está prestes a revogar uma medida do antigo mandatário, e, como consequência, beneficiar diretamente a dupla Gre-Nal. A mudança do regulamento do Campeonato Brasileiro sub-20, além de ser o mais sensato, deverá encerrar com o risco atual de rebaixamento dos dois clubes de Porto Alegre nesta competição.