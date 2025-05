Um novo fracasso e o que os gremistas podem fazer

Mais uma derrota. Desta vez para uma equipe de série C. O CSA, de virada, bateu o Grêmio por 3 a 2 e largou com vantagem no mata mata da Copa do Brasil. O time do técnico Mano Menezes parece ter batido no chão, e enfrenta muita dificuldade de encontrar um caminho para melhorar e sair do buraco em que se encontra.