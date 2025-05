O Grêmio ainda não conseguiu demitir Renato

Grêmio mudou técnico e fotografia do time, mas continua decepcionando a torcida. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos motivos da saída de Renato Portaluppi do comando técnico do Grêmio foi o entendimento que o clube precisava mudar a sua estrutura de trabalho, e buscar novas soluções.

A simples saída do treinador, no entanto, voltou a ser insuficiente para mudar as coisas no Tricolor e alguns velhos problemas seguem sendo repetidos. O Grêmio não encontrou o seu caminho e mostra pouca força para enfrentar essa dificuldade. A velha fala de Renato, que indicava sérios problemas no Grêmio com a sua saída, esta mais viva do que nunca.

Quando saiu do Grêmio em 2021, Renato deixou uma série de condutas que não conseguiram ser vencidas. Naquele momento, a responsabilidade para as dificuldades foi colocada no grupo de jogadores, mas era comum que, internamente, se culpasse o ídolo treinador pelos problemas. O fracasso, por isso, teve mil desculpas e pouco se aprendeu de lá para cá. Na verdade, as coisas pioraram.

Desta vez, além de Renato, o Grêmio resolveu mudar radicalmente o grupo de atletas e imaginou que tudo poderia ser diferente. Mas não está sendo. Para muitos que fazem parte do ambiente do clube, os executivos profissionais seguem comandando da mesma forma e os dirigentes não conseguem modificar os processos como pretendiam.

Além disso, peças-chave do trabalho, tanto no profissional como na base, seguem organizando as coisas do clube com as mesmas condutas, adotadas e insistidas por vários anos, mas, desta vez, sem a força e a liderança do ídolo Renato.

As situações se repetem e o resultado, até agora, parece ser igual. Um clube que não encontra o melhor caminho e que vive à sombra de um treinador que fez ótimas coisas, mas que, também, criou rotinas que não ajudam em nada o Grêmio.

As tatuagens do passado travam o trabalho e o medo de mais um rebaixamento anestesia um clube que está doente, e que está mais preocupado em criar narrativas do que enfrentar, de fato, o problema. O Grêmio ainda não conseguiu demitir Renato e parece, cada vez mais, não ter tido sabedoria para entender que a sua grandeza depende apenas de trabalhos competentes.