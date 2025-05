O "caso Grando" e a triste política de futebol do Grêmio

Jovem goleiro passa pela mesma situação que outro talentos gremistas. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma das notícias do Grêmio, neste momento, mais comentadas é a possível venda do goleiro Gabriel Grando para o Palmeiras. Uma informação que é um pano de fundo de um problema crônico da política de futebol do clube e que precisa ser resolvido.

O goleiro Grando, oriundo da escolinha do Grêmio, é apenas mais um dos atletas das categorias de base do clube que não tem uma sequência que dê tranquilidade para seguir a sua carreira por aqui. A sua venda, por isso, passa por uma lógica que domina o clube e que causa instabilidade nos jovens que surgem no tricolor.

Cuiabano, Nathan Fernandes, Zé Guilherme, Kauan Kelvin, entre outros, deixaram o Grêmio pelo mesmo motivo e isso tem causado forte impacto nas finanças do clube. Quando se faz a opção por muitas contratações e uma supervalorização destes nomes, além de impactar nas finanças, cria-se uma distância perigosa entre os jovens e os cascudos.

Isso foi feito por longos anos e, neste momento, o Grêmio começa a perder possíveis talentos por ter virado uma espécie de cultura do clube. Está mais do que hora de rever isso e reverter uma tendência que prejudica o Grêmio.

A "Era de contratações a rodo" para todas as posições domina o ambiente e não agregou grandes benefícios nos últimos anos. Ou o Grêmio luta contra e passa a valorizar as suas criações ou teremos ainda mais problemas nas próximas temporadas.