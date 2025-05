Novos reforços escancaram os erros do Grêmio

Seis novos jogadores devem desembarcar na Arena no segundo semestre para se juntar à equipe de Mano Menezes. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As últimas informações dão conta que a diretoria do Grêmio deve reforçar o grupo de jogadores para o segundo semestre. Fica claro, pelo rendimento, que o time precisa de novos atletas para sair da indigesta situação que se colocou.

Segundo as informações da imprensa, seis novos jogadores devem desembarcar na Arena para se juntar à equipe de Mano Menezes. O alto número, no entanto, evidencia o fracasso da diretoria tricolor, que quase ao final da gestão precisa recorrer ao mercado para salvar o time.

A gestão Alberto Guerra assumiu o Grêmio em novembro de 22 e, de lá para cá, fez 45 contratações. Neste momento, pela péssima fase do time, o Tricolor fala reforços distribuídos em vários setores. Vamos a eles.

Os reforços na mira do Grêmio

Para o gol

O primeiro nome cogitado está no gol. Nesta gestão, o Grêmio contratou cinco goleiros: Marchesín, Caíque, Rafael Cabral, Jorge e Tiago Volpi. Nenhum conseguiu se firmar. Além deles, Grando e Adriel também foram utilizados e igualmente não foram aprovados.

Para a lateral direita

Um novo lateral-direito também está na mira da direção. De 23 para cá, foram contratados Fábio, João Pedro, e, mais recentemente, João Lucas. O jovem Serrote estava ganhando espaço, mas se lesionou. Um nome confirmado é o objetivo do clube.

Para a zaga

O zagueiro pela direita é uma das prioridades e uma das maiores dificuldades do clube neste período. O Grêmio trouxe Bruno Uvini, Rodrigo Caio, Rodrigo Ely e Jemerson, que chegaram para compor pelo lado, e nenhum conseguiu se firmar. Agora, mais uma vez, o Grêmio tenta solucionar o espaço deixado pela aposentadoria de Geromel.

Para o meio-campo

Um segundo volante também é tratado como prioridade. A busca por um jogador que possa preencher o meio de campo é um pedido de Mano Menezes. Nesta gestão, o Grêmio trouxe Carballo, Gustavinho, Pepê, Edenilson, Du Queiroz e Dodi. De todos, apenas o último tem sido utilizado com méritos pelo treinador.

A busca por um novo articulador também parece ser uma necessidade do Grêmio. Uma posição que Mano Menezes busca preencher com um novo nome e que o atual elenco não consegue resolver. O Tricolor contratou neste período Cristaldo, Monsalve, Luan, Nathan Pescador, Vina e Iturbe. Mesmo com três deles ainda no clube, o espaço parece aberto para receber um novo nome.

Para o ataque

Um novo atacante, que consiga preencher o lado e possa jogar por dentro, contribuindo com gols, é a grande preocupação do clube. Neste espaço, o Grêmio fez muitos investimentos. André Henrique, JP Galvão, Besozzi, Soteldo, Pavon, Arezo, Diego Costa e Galdino foram alguns dos nomes tentados neste período e que não foram definitivos. Este novo nome é dado como a salvação do clube na temporada.

Por que precisamos de reforços

Nesta busca por mais reforços, o Grêmio atesta que trabalhou muito mal por praticamente todo o período, contratando em quantidade, gastando fortunas, e entregando muito pouco.

A busca por contratações é uma clara necessidade, mas entregar esta responsabilidade para as mesmas pessoas que afundaram o clube em grandes despesas e pouco resultado, não parece ser o melhor caminho.

Usem Felipão e Mano Menezes e deixem que eles busquem os nomes neste momento. A gestão do Grêmio pode ter muitas qualidades, mas, em matéria de contratações, os fatos mostram que erros passaram do limite. E o clube precisa acertar de qualquer maneira.

Se errar como errou até agora, a temporada, e a gestão, poderão chegar ao fim de forma terrivelmente triste.