Jogo, Arena, Diretoria... ninguém vai separar o Grêmio dos gremistas!

É uma partida para clube e torcedores se conectarem. Duda Fortes / Agencia RBS

Um jogo decisivo, pela Copa do Brasil, dentro da Arena, sempre tem um sabor especial para os gremistas. O Grêmio retomou as grandes conquistas exatamente neste lugar e nesta competição em 2016. E, nesta terça-feira (20), o Tricolor volta a campo no mesmo cenário, mas em um ambiente muito diferente. A incompetência do clube nas últimas ações afastou o torcedor e apenas 13 mil pessoas são esperadas no enfrentamento com o CSA.

Está na mais do que na hora de entendermos que as pessoas passam e o Grêmio fica. O tom de melancolia que domina o ambiente tricolor adormeceu a torcida e a sensação é sempre de uma maior dificuldade do time dentro do campo. Nesta terça, um adversário da terceira divisão vem a Porto Alegre e existe um ambiente pessimista em parte do torcedor. E isso não está correto. Precisamos acordar. E hoje é um dia bom para isso.

A força do Grêmio está na alma dos tricolores, e noites como essa servem exatamente para nos lembrar disso. Pouco importa quem vai jogar ou como vai jogar. Tão pouco o resultado final do jogo importa. A camisa está ali e ela é o velho manto de tantas batalhas. O Grêmio que jogará contra o CSA precisa lutar pelos gremistas. Quem puder, por favor, vá a Arena e ajude in loco um time que precisa de apoio. Quem não conseguir estar lá, apoie no pensamento. Juntos, os tricolores são muito fortes.

De uma vez por todas, é preciso entender. Não existe, neste mundo, alguém que fará um gremista se despedir do Grêmio. Hoje à noite, vamos lutar pela vitória e todos os tricolores estarão conectados de alguma forma. Nós sempre estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver!

