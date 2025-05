Iniciamos a era do fim da dupla Gre-Nal

Dupla Gre-Nal não acompanhou movimento dos últimos 15 anos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A manchete soa como alarme, e está na hora de encararmos algumas verdades para entendermos melhor o futuro de Grêmio e Internacional. Como em todos os espaços, sempre precisamos visitar a história e a evolução dos fatos para projetarmos o tempo.

O raciocínio é simples, lógico e precisa estar na análise de quer manter acesa chama da paixão que fortalece os nossos clubes.

Existia um tempo, que coincidiu com o crescimento das nossas torcidas, que as disputas se baseavam em lutas municipais. Em pouco tempo, ainda nas décadas inicias do século passado, surgiu a consolidação dos "grandes da capital" com disputas regionais.

Nesta época, nas maiores cidades do interior Rio Grande do Sul, existiam equipes de futebol muito consolidadas e com forte base popular. Esse fenômeno se manteve vivo até o surgimento e o fortalecimento dos campeonatos nacionais.

O início do fim dos times do interior do estado coincidiu com a nacionalização do futebol e um menor valorização dos regionais. Poucos sobreviveram a este fenômeno, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. E este é o principal ponto do raciocínio.

Grêmio e Internacional, fortalecidos pela rivalidade, absorveram a adesão de torcedores de todo o estado, que a essa altura já viam os seus clubes minguarem. As cidades que antes torciam para outros clubes, se uniram a força da dupla e impulsionaram o nosso espaço para o Brasil, a América e o Mundo.

E aqui não me refiro aos títulos, que são ocasionais. Falo, apenas, da grandeza das marcas e da consistente continuidade de crescimento da torcida. Esse fenômeno se consolidou e encerrou com os clubes menores, potencializando a força da dupla Gre-Nal.

Há cerca de 15 anos, no entanto, passamos a viver um outro tempo. Os clubes estancaram e perderam espaço em razão, curiosamente, da "diminuição" do mundo. A globalização aproximou incrivelmente a Europa do resto do mundo e a força econômica separou os clubes de forma trágica para quem vive em Porto Alegre.

A força das marcas dos jogadores, agora desvinculadas de clubes ou seleções, superaram em valor qualquer ativo de bandeira. Além disso, Fifa, UEFA e Conmebol transformaram continentes em países, ou em pequenos estados, se quisermos comparar com o século passado.

Esse fenômeno, rapidamente, mudou a geografia do futebol. O Real Madrid virou o principal adversário do City e o Campeonato Espanhol virou um torneio contra o seu principal rival, o Barcelona.

As camisas destes clubes vendem em todo o mundo, e pouco importa a forma como as crianças da Argentina ou do Brasil estão vendo o seu futebol. O "local" não é mais a sua cidade ou o seu estádio. O time do jovem é o do videogame, mesmo que o seu pai insista que ele ame o time do seu avô.

Grêmio e Inter, hoje inferiorizados, não sabem em que contexto poderão competir. Montando um bom time de 10 em 10 anos, fica impossível lutar contra uma organização que começa na Fifa.

No Brasil, Flamengo, Corinthians e talvez mais um ou dois irão sobreviver, para no futuro, termos 20 ou 30 clubes que faturem bilhões de dólares e disputem competições bem organizadas entre si. Talvez nos reste, por muito tempo, lutar contra o tempo ou a verdade, mas a história está aí para nos ensinar. E ela está muito clara.

Esse desfecho talvez não seja definido na nossa vida terrena, mas o destino é esse. O nosso mundo já foi Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil. Virou força na América e até conheceu o mundo, mas a terra diminuiu rapidamente e a força econômica não nos escolheu para seguirmos neste modelo.

A pujança das grandes estruturas domina o cenário e não há mais espaço para todos, exatamente como ocorreu quando Grêmio e Inter atravessaram o Mampituba.

O fim da dupla Gre-Nal, como exemplo de força e competitividade, está em curso. Se quisermos vencer o que esta escrito, precisamos voltar a olhar para as nossas crianças, e ensinarmos conceitos de pertencimento.