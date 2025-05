Existe um trabalho para rebaixar o Grêmio e todos sabem disso

Com a derrota o Grêmio entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. SPFC / Divulgação

Um jogo de esforço e luta. Foi essa a proposta do Grêmio no enfrentamento do São Paulo. Ao final da partida, no entanto, um roteiro conhecido acabou derrubando um clube que se perdeu em muitos pontos, mas que não merecia o que aconteceu. A arbitragem voltou a ser decisiva na derrota para o São Paulo, e, pelos erros contra o clube, parece que existe um trabalho para rebaixar o Grêmio.

O Grêmio entrou em campo com uma postura defensiva e saiu na frente do time da casa. Utilizando os contra-ataques, o time gaúcho conseguiu conter o São Paulo. Em uma escapada, Aravena fez o gol no primeiro tempo. Mesmo jogando pouco, a equipe de Mano Menezes conseguiu o que se propôs a fazer.

Na segunda etapa, o São Paulo empatou na base da pressão, mas não conseguiu criar tantas oportunidades. O Grêmio, no entanto, teve mais uma grande chance, e Marlon ficou perto de dar a vantagem ao time gaúcho. A bola do jogo parou nas mãos do goleiro são-paulino. A partida caminhava para o empate até que surgiu o castigo, e da maneira mais sorrateira possível.

Um lance na área do Grêmio decidiu o jogo com a velha interpretação de uma arbitragem vergonhosa que está acabando com o futebol brasileiro. Em um lance de jogo, o atacante Luciano se atira e o senhor Rodrigo de Lima, incompetente, deu penalidade máxima. Uma vergonha, que desmotiva e afasta as pessoas do futebol.

O Grêmio voltou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas o ponto mais triste da noite foi a sensação de impotência que impera no ambiente esportivo. Neste momento, não se tem ideia do que ocorre e do porquê tantos erros são cometidos. Se compararmos o pênalti não dado em Aravena no final do Gre-Nal e o lance com Luciano neste jogo contra o São Paulo, teremos a certeza que existe algo sujo no ar. O futebol perde credibilidade e passa a ideia de que é um teatro de cartas marcadas. Ao menos, essa é a mensagem que ganha força dia após dia, jogo após jogo.