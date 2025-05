Entenda a polêmica das cortesias da Arena e a briga com o Grêmio

No ano passado, o Grêmio "comprou" a dívida que a construção da Arena tinha com o Banrisul. Vitória Nascimento / Agencia RBS

A notícia estourou no final da tarde desta segunda-feira (12). Na véspera do jogo entre Grêmio e Godoy Cruz, decisivo nas ambições do clube na Copa Sul-americana, o clube soube que não receberia mais as cortesias que historicamente sempre teve acesso em partidas na Arena.

A notícia ganhou a imprensa. O Grêmio reclamando de um lado e a Arena informando, em nota, que apenas está cumprindo o contrato. E aí surge a questão. Porque esse assunto agora? E o que é exatamente esse assunto.

Grêmio e Arena nunca tiveram um boa relação. O embróglio nasceu antes ainda da inauguração, mas o clima piorou muito nos últimos meses. E, neste momento, podemos dizer que estamos vivenciando um dos seus mais hostis capítulos. O assunto cortesias é uma cortina de fumaça diante da real dificuldade que estamos enfrentando.

No ano passado, o Grêmio "comprou" a dívida que a construção da Arena tinha com o Banrisul. O clube fez um ótimo negócio, e que é muito comemorado internamente. Em razão disso e após um entendimento jurídico, o Grêmio passou a não pagar mais a parcela mensal que sempre pagou a gestora do estádio referente ao ingresso dos seus sócios.

O raciocínio, a partir daí, é simples. Se o Grêmio se sente, também, credor do estádio, não precisaria pagar para "si mesmo". A Arena questionou judicialmente essa questão, mas o Grêmio obteve êxito no entendimento.

As tais cortesias se referem a um artigo do contrato original que compreende presidente e vice-presidentes e suas cotas pessoais de ingressos, comissão técnica ampliada, torcidas organizadas, convidados em geral, camarotes da presidência, vice-presidentes, ex-atletas e convidados especiais.

Essa questão envolve, por exemplo, familiares dos jogadores, o que sempre é um assunto muito delicado no ambiente interno.

Essa decisão da Arena, no entanto, tem claro caráter de retaliação, em razão da suspensão do pagamento por parte do Grêmio. A diretoria do Grêmio e a Gestão da Arena escancaram, nos últimos dias, que estão em pé de guerra e isso é terrível para o torcedor.