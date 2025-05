É hora de demitir muita gente no Grêmio

A direção gremista precisa se mexer com urgência. Marco Souza / Agência RBS

O maior vexame da história do Arena. Uma direção incompetente, que montou um trabalho inqualificável, deixa a Copa do Brasil sem vencer nenhum jogo. Na triste noite da eliminação, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o CSA e deixou o estádio sob as vaias da torcida tricolor, que segue sem entender o motivo de tamanha diminuição do clube.

O jogo foi um suco de Grêmio, e teve até mais erro nojento da arbitragem contra um clube que parece paralisado diante dos problemas. Dentro do campo, tudo igual.

Posse de bola, alguma vontade, mas nenhuma capacidade de produzir. Jogadores caríssimos afundaram junto com a desorganização da equipe e também precisam ser muito questionados.

Está mais do que na hora de mudar tudo. A janela está aí e o Grêmio precisa se reforçar. Se continuar com esse grupo, a Série B será um fantasma real. Como acreditar, no entanto, que as contratações necessárias serão realizadas pelas mesmas pessoas que montaram um trabalho tão insuficiente?

Essa pergunta precisa ser respondida com ações do Grêmio. O clube precisa mudar os seus processos e trocar as pessoas com urgência. Não se pode mais esperar. A hora é agora e o Grêmio não pode mais depender da varinha mágica de alguém. Que surjam reforços para que o Tricolor não repita o vexame da triste noite da Arena.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na eliminação para o CSA