Complô ou coincidência, erros da arbitragem estão ajudando o Grêmio a se enganar

O Grêmio foi eliminado para o CSA, e deu sequência a uma série de episódios tristes que parecem querer se perpetuar no ambiente tricolor. Um novo erro da arbitragem, no entanto, está traindo a verdadeira análise dos gremistas em relação a tudo o que aconteceu na Arena. E está muito fácil de ver.

Podemos, claro, começar a conversa indicando a responsabilidade de árbitros que insistem em cometer erros que fazem a mais ingênua das pessoas desconfiar de um jogo, que pode ser chamado de sujo. A noite do fracasso gremista contra o CSA teve a mão de outro incompetente juiz que errou contra o Grêmio de forma bisonha e distorceu o que deveria ser o principal assunto na Arena. E o problema, convenhamos, é bem maior do que a incompetência de alguém fora do Tricolor.

O fato é que o Grêmio adoeceu. Se distanciou da sua essência. Errou na construção dos seus quadros diretivos e investiu no que não deveria. Foram longos 10 anos de um despejo de dinheiro absurdo no futebol, como se moedas a mais fossem dar qualidade a um ambiente que não soube evoluir. A separação histórica da Arena e do CT foi um erro definitivo e que transformou o clube em refém de jogadores e treinadores.

Além disso, o Grêmio não acertou as suas escolhas. Enquanto não conseguia cuidar das coisas mais básicas, como do seu patrimônio, o clube deu espaço a complôs e narrativas que em nada elevaram, ou elevam, o seu próprio nível. Foram milhões de reais despejados em jogadores como se essa fosse a única solução para um êxito que nunca apareceu. O Grêmio, por isso, perdeu a sua própria razão. Um clube de futebol que já foi orgulhoso do seu projeto, entregou a quem não nos conhece o seu futuro.

Está na hora de olhar para dentro e recuperar o espelho. Fechar os cofres e apostar na essência. Chamar a torcida de volta ao estádio, estreitando de todas as formas esses caminhos. Voltar a olhar para base e demitir todos que ajudaram a construir esse projeto baseado em dinheiro e sem nenhuma raiz. Quanto à arbitragem, precisamos de calma e sensatez para entender do que se trata. Um complô ou uma grande coincidência não podem ser tratados com desespero.

Não ganhar um jogo na Copa do Brasil tem mais de incompetência do Grêmio do que erros de um juiz. E esse deve ser o foco. Olhar em volta não dará futebol ao time de Mano Menezes e é disso que o Grêmio precisa. Teremos que ser assertivos para evoluir e só faremos isso se tivermos calma. O Grêmio esta em um redemoinho perigoso e difícil, e buscar desculpas menores pode ser ainda pior. Que os gremistas de verdade vejam tudo e se encontrem. O Gremio sempre será apenas dos seus torcedores.