A vitória constrangida do Grêmio que expõe ainda mais a arbitragem no país

Resultado coloca o time fora do Z-4 Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio voltou a vencer. A segunda sob o comando de Mano Menezes. Com o resultado, o Tricolor deixa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o jogo voltou a ter um erro grosseiro da arbitragem, mas, desta vez, o beneficiado foi o time da Arena. A fragilidade dos juízes escancara o debate sobre credibilidade das partidas no país.

O jogo foi muito difícil. O time do Bahia mostrou, desde o início, que seria um adversário muito difícil para a equipe de Mano Menezes e pressionou muito durante toda a primeira etapa. O Grêmio mostrou, e esse é o principal ponto positivo, força defensiva e novamente não sofreu gols. Esse é o único motivo para algum otimismo em um momento tão complexo e difícil que vive o Grêmio tecnicamente.

Na segunda etapa, o jogo seguiu muito parecido até que surgiu o polêmico lance que definiu o placar. Em um contra-ataque, Cristaldo lançou Braithwaite e ele se aproximou do goleiro e visivelmente buscou o contato. E nesta hora é preciso ser coerente.

Se fosse contra o Grêmio, estaríamos muito incomodados com o desfecho do lance. E esta aí o constrangimento. O tricolor venceu com um pênalti, mal marcado, e que permite uma análise ainda mais sombria sob o quadro de árbitros do país.