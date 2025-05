A frase que indica um amadorismo insuperável no Grêmio

O executivo Luis Vagner Vivian falou sobre valorização dos jogadores do Grêmio nos últimos meses. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Uma frase, dita na reunião do Conselho Deliberativo, na última terça-feira (27), expôs a fragilidade do trabalho que esta sendo realizado no departamento de futebol do Grêmio.

O executivo Luis Vagner Vivian, ao falar sobre uma suposta valorização dos atletas tricolores nos últimos meses, informou que o clube utiliza um site chamado Transfermarkt para definir esta afirmação.

A ferramenta faz apenas uma avaliação aproximada utilizando dados subjetivos e sem nenhuma base possível que seja utilizada pelo mercado do futebol. Essa definição do Grêmio para valorizar os seus ativos é uma afronta ao atual momento de profissionalização que vive o esporte.

Essa situação, confirmada por um dos vice-presidentes, não pode ser minimizada, já que expõe uma fragilidade absurda para monitorar oportunidades e também para valorar os seus próprios ativos. O Grêmio pode mais, muito mais, e deveria estar mais afinado aos negócios. O preço de um jogador não se define utilizando a base aproximada em um site de domínio público. São muitas as situações que dão valor a esta informação, e o futebol é muito mais complexo do que isso.

Os jogadores do clube, mal aproveitados, não serão "vendidos" pelo preço definido por um portal, e sim por sua produção e definição do mercado. Todos sabem disso e utilizar essa informação para valorizar o trabalho não passa de uma narrativa sem sentido. Existe, por óbvio, a necessidade do clube, e isso, nos últimos anos, tem obrigado o Grêmio a vender os seus jogadores abaixo do que eles valem.

Essa é a lógica natural de um trabalho que não apresenta nenhuma evolução e ainda cria uma história positiva em cima de um portal frágil e que não confirma com veracidade o que o Grêmio tenta mostrar.