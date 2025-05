A assustadora declaração de Felipão mexe com os gremistas

Segundo Felipão, grupo ainda trabalha em coisas simples. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari foram ao Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22), para visitar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e cobrar melhores arbitragens no Campeonato Brasileiro.

Além disso, os dois concederam uma boa entrevista para a ESPN e revelaram alguns bastidores do trabalho do Grêmio neste momento. E aí está a surpresa e também a preocupação do torcedor tricolor.

Felipão falou detalhes dos treinamentos de Mano Menezes, revelando que o trabalho está embrionário e que acredita que o resultado virá.

Leia Mais CBF reconhece dois erros e dois acertos em lances contestados pelo Grêmio

Em um trecho, no entanto, revelou que o treinador do clube vem trabalhando coisas simples que deveriam fazer parte da rotina dos atletas há muito tempo. Felipão disse que não esperava ver dificuldades como a que esta vendo no atual estágio do futebol profissional do Grêmio.

A declaração escancara a total incompetência de como foi gerido o trabalho nos últimos tempos, e expõe a fragilidade e inexperiência dos profissionais que deveriam supervisionar tudo o que acontece no Grêmio.

Felipão disse acreditar que, aos poucos, tudo ficará melhor e projeta a evolução da equipe na temporada.

Leia Mais Confira a lista de reclamações que será levada pelo Grêmio à CBF

O Grêmio, cada vez mais, precisa entregar para Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari a chave do clube e deixar que os dois façam as mudanças necessárias.