Vitória com cara de demissão no Grêmio 

O time teve um meio de campo mais leve com Villasanti, Edenilson e Cristaldo, mas seguiu utilizando pouco o setor e criou oportunidades muito mais pelas individualidades do que pelo trabalho coletivo. Alguns jogadores, mais uma vez, pareciam dispersos e pouco produziram. As narrativas de dificuldades de relacionamento no ambiente, com isso, ganharam ainda mais força.