Torcedor do Grêmio precisa acordar com urgência

O baixo engajamento do torcedor tricolor tem sido notado por todos e merece uma intervenção com urgência. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A previsão de apenas 22 mil torcedores para o jogo deste domingo (13), entre Grêmio e Flamengo, é um perigoso alerta para o clube. O baixo engajamento do torcedor tricolor tem sido notado por todos e merece uma intervenção com urgência.

Existem, por óbvio, muitos motivos para essa baixa previsão de público na Arena e o momento do time, de fato, é o principal. O rendimento da equipe sempre é o principal motivo da baixa participação da torcida, mas outros pontos devem ser expostos e entendidos.

Os fatores extra campo estão participando muito da insatisfação do torcedor do Grêmio. Brigas internas, discussões por muitos anos sobre Renato e suas questões, a difícil relação com a Arena... esses são apenas alguns dos pontos que influenciam no distanciamento da torcida das ações do clube.

O Grêmio está se perdendo na sua própria bolha e a torcida gremista precisa pensar no no futuro. Está na hora de deixar as discussões menores e pensar no Grêmio. O clube é maior do que as pessoas.

Quando fundado, em 1903, aqueles homens enalteceram as afinidades e construíram o Grêmio com o princípio da união a um bem comum. As brigas atuais diminuem o conceito de perenidade que é o que torna o Grêmio imortal. Esqueçam do seu tempo e acordem.

Os gremistas precisam saber o risco que estamos correndo. Contra o Flamengo, esqueçam quem dirige, quem joga ou quem faz a gestão do estádio.