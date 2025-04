Os dirigentes não estão vendo que o Grêmio pode cair?

Situação do Tricolor exige uma mudança radical. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma derrota do Grêmio. E essa, com cara de normalidade, assustou o torcedor. O Flamengo fez 2 a 0 na Arena, ao natural, e escancarou o apequenamento do Tricolor como time.

O trabalho de Gustavo Quinteros, no entanto, segue sendo valorizado pela diretoria e ele foi confirmado no cargo. A normalização da derrota foi uma das figuras mais criticadas por quem esteve no estádio.

Pouco mais de 23 mil torcedores estiveram na Arena e viram duas equipes de tamanhos diferentes. O Grêmio, apequenado, foi sempre inferior, entregue ao maior investimento do adversário.

O jogo não lembrou em nada os históricos confrontos entre Grêmio e Flamengo. A torcida deixou a Arena constrangida com o momento do time.

Manutenção de um trabalho que já terminou

Para completar, tanto Quinteros como o vice de futebol Alexandre Rossato entenderam que o caminho adotado pelo clube é o melhor para este momento.

O Grêmio demonstra, por isso, que não tem a mínima ideia do que está acontecendo e vai dar seguimento a um trabalho que já acabou.

O Grêmio precisa acordar, e com urgência. O campeonato passa rápido e a inércia do momento deixa claro que o tempo não vai dar futebol a um time amorfo, sem sangue e sem solução. A hora é de mudar radicalmente. Os dirigentes do Grêmio não estão vendo que o time pode cair?

