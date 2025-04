O Grêmio precisa de Mano Menezes e de mais demissões

A hora é da bola de segurança e Mano Menezes é o nome perfeito para isso. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Está na hora de tocar fundo nos problemas do Grêmio. A óbvia demissão de Gustavo Quinteros ocorreu com atraso. Era evidente a falência do trabalho do futebol do clube, e apenas a diretoria insistia em algo que não conseguiu sair do lugar.

É preciso dizer que ideia de uma mudança radical era necessária, mas o Tricolor não se preparou adequadamente para um novo trabalho e errou, também, no nome do treinador.

O problema é que a troca de técnico precisa ser apenas o início das mudanças. O clube precisa de Mano Menezes com o urgência e tratar de demitir muitos além de Quinteros.

A hora é da bola de segurança e Mano Menezes é o nome perfeito para isso. Tem identificação com o clube e um histórico de montar times que se defendem bem, o que é fundamental para o momento.

O clima é de rebaixamento e algo sem risco precisa ser feito. O treinador da Batalha dos Aflitos tem coragem suficiente para enfrentar a dura tarefa de transformar a "salada azeda" atual em um time forte e competitivo.

O Grêmio, no entanto, não pode parar por aí. Gustavo Quinteros não era o único problema do futebol do clube. Está na hora de questionar as indicações de jogadores. A era da análise de desempenho e controle de dados precisa ser amplamente discutida.

Alguns atletas, muitos caros, estão abaixo da exigência mínima do clube e o Grêmio precisa tentar mudar isso também. O departamento de futebol deveria ter saído junto com Quinteros, mas a opção foi pela manutenção.

O Grêmio não pode repetir o que fez até aqui. As mesmas condutas tem sempre os mesmo resultados, e isso é tão óbvio quanto a atrasada demissão de Gustavo Quinteros. O clube precisa trazer Mano Menezes ainda nesta quinta-feira (17), e discutir jogadores caros que não dão resultado, além, é claro, de demitir quem os indicou. É hora de acertar.