Novo fracasso dá razão à torcida do Grêmio e clama por mudanças

Tricolor perdeu de 2 a 0 para o Ceará, em Fortaleza. CAIO ROCHA / iShoot/Estadão Conteúdo

E veio a derrota que todos imaginavam. O Grêmio perdeu para o Ceará por 2 a 0, em mais uma atuação frágil da equipe de Gustavo Quinteros. O torcedor tricolor, de um modo geral, já imaginava que o rendimento do time determinaria fracassos como o deste sábado no Castelão.

Por óbvio, os questionamentos aumentaram com relação ao trabalho da comissão técnica e também com relação a alguns jogadores. Junto com Quinteros, Pavón, Serrote, Jemerson e Camilo foram muito criticados por parte da torcida, que pede ação por parte da diretoria. A derrota, e a forma desesperada como aconteceu, também determinou desconfiança quanto a postura do time.

Tricolor terá sérios problemas no Brasileirão

A convicção da direção do Grêmio no trabalho do treinador ganhou um contraponto muito forte neste sábado. Com este rendimento e a completa falta de solução apresentada na dificuldade, o time tricolor terá sérios problemas neste Campeonato Brasileiro. O Ceará, pelo que apresentou, fará uma competição para não ser rebaixado, o que indica o tamanho do problema do Grêmio.

O Grêmio volta a campo na terça-feira (8), e a pressão com relação ao trabalho do treinador também estará em campo na Arena. O Tricolor, agora, não tem mais desculpa. Sem o resultado, nada pode ser dito. Ou o time melhora, com mudanças, ou Quinteros deixará de ser o treinador antes mesmo do que imaginamos.