Manutenção e mudanças: direção do Grêmio entra em campo

Direção enfrenta críticas e cobranças. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ninguém gostou do que viu na noite de terça-feira na Arena. A atuação frágil da equipe diante do Atlético Grau tirou o sono dos dirigentes do Grêmio, que entraram em cena para reverter o atual momento de insegurança.

O técnico Gustavo Quinteros será mantido no cargo e existe convicção que o trabalho está sendo bem feito e vai gerar frutos, mas algumas situações devem se modificar.

O Grêmio, de um modo geral, sabia que uma mudança drástica de forma de trabalho geraria desconfortos e enfrentaria dificuldades, tanto dentro do campo, como nas rotinas internas. Quinteros sofre, de fato, resistência sobre a forma de comunicação e também quanto a maneira que trabalha, física e taticamente o grupo.

A surpresa dos dirigentes está, no entanto, na extrema dificuldade para romper esse status. Ninguém imaginou que fosse tão consistente essa resistência.

Em razão disso, além de dar força ao trabalho do novo treinador, a direção decidiu entrar em cena e tomar algumas posições. Claro que isso envolve conversar com Quinteros exigindo outras condutas e algumas mudanças dentro do campo, mas alguns jogadores, claramente, estram na mira da direção.

Está claro que alguns atletas estão muito abaixo do que podem e isso pode gerar, ainda hoje, algum afastamento. Outro ponto importante se refere ao vestiário e a peças do staff que não estariam trabalhando no sentido do sucesso do trabalho, criando comportamentos que minam o ambiente. Não se descarta novos cortes internos.

O resumo é que Quinteros será mantido com a convicção dos dirigentes do Grêmio. As dificuldades do time não estão vinculadas apenas ao treinador e isso indica que mudanças internas deverão acontecer. A queda de braço está em curso. A direção entrou em campo.