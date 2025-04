Grêmio não pode transformar o CSA no seu Maracanã

O técnico Mano Menezes sabe da importância de um bom resultado na noite desta quarta-feira (30). Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio enfrenta o CSA, pela Copa do Brasil, com o olhar fixado nas dificuldades de outras equipes grandes nesta fase da competição. Inter, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense e Fortaleza passaram trabalho, no jogo de ida, contra equipes menores e acenderam um alerta no grupo tricolor.

O técnico Mano Menezes sabe da importância de um bom resultado na noite desta quarta-feira (30), e deve preparar uma equipe muita parecida com a que vem atuando nos últimos jogos. A observação dos resultados de outras equipes, curiosamente, tira um pouco do peso do enfrentamento do Grêmio, que precisa aproveitar essa condição.

Um time com três volantes e um meia, aliado a uma linha de quatro mais postada na defesa, deve ser a tônica do jogo. O Grêmio joga por fortalecer a defesa e ceder poucas oportunidades ao adversário, que sabe que a sua chance está em uma vitória no jogo de ida. Mano Menezes quer a sua primeira vitória no comando do tricolor.

A hora é de fazer o que a tradição do Grêmio manda nesta competição. A Copa do Brasil tem a cara do Tricolor. Não se pode permitir que o CSA vire um Macaranã na nossa vida.