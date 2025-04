Grêmio está voltando para a "Era Olímpico"

Mano Menezes está de volta ao Grêmio após duas décadas. Fernando Gomes / Agencia RBS

O anúncio de Mano Menezes vai muito além de um novo treinador. As dificuldades do Grêmio no últimos anos e a diminuição do clube no cenário nacional expuseram algumas situações que passaram do ponto da preocupação.

Ambiente viciado, com o clube refém de jogadores, torcida dividida, conflitos políticos e estádio vazio são apenas alguns dos pontos que pediam por uma mudança radical. E o novo treinador revisita um clube que parecia esquecido na memória do torcedor.

O velho Estádio Olímpico e as epopeias daquele limitado time de 2005, 2006 e 2007 deixaram um legado de força, de união e de trabalho honesto. O retorno de Mano ao ambiente tricolor lembra de um clube que todos empurravam para o mesmo lado, lutando pelo objetivo comum do Grêmio. Aquela equipe talvez tenha sido o último grande suspiro dos guerreiros times que defenderam as três cores no Velho Casarão.

A tarefa do novo treinador, por isso, talvez seja muito maior do que montar uma equipe que marque melhor na defesa ou seja mais competitiva. Resgatar um Grêmio que não vivia da distribuição de prêmios por conquistas ou da confraria de amigos que triturou o conceito de clube, deve ser o principal objetivo deste novo momento. O Grêmio precisa voltar a ser Grêmio, e Mano Menezes sabe o que isso quer dizer.

Vamos nos unir em torno do Tricolor e apoiar essa tentativa da diretoria. O Estádio Olímpico deve estar sorrindo neste momento. O Grêmio precisava revisitar a sua casa para entender tudo o que esta acontecendo, e o trabalho de Mano Menezes vai nos lembrar o que o nosso Velho Casarão tanto nos ensinou.