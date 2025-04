Felipão, Mano, Dorival, Quinteros e as convicções do Grêmio

Gustavo Quinteros chegou em janeiro no Tricolor. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA / Divulgação

O ambiente do Grêmio segue muito pressionado. Existe um pensamento comum na comunidade esportiva que o trabalho de Gustavo Quinteros não terá força para reverter o momento do time.

O departamento de futebol do clube, no entanto, segue convicto que os resultados e o rendimento irão aparecer e tudo irá se normalizar no Tricolor. Esse conflito de ideias tem criado uma série de especulações e nomes surgem dia após dia.

O primeiro e mais forte é o de Felipão. O velho ídolo do torcedor do Grêmio viria para ser coordenador técnico e dar suporte ao trabalho de uma comissão que parece não entender o tamanho do clube. O curioso dessa situação é que a atual direção caminha para o final da gestão e esse cargo seria preenchido apenas agora, o que não faz nenhum sentido.

Os nomes de técnicos também circulam forte entre grupos de conselheiros do Grêmio. Dorival Júnior, demitido da Seleção, é o mais citado. Seria ele o nome ideial, segundo algumas pessoas, para o momento. Dorival, no entanto, segue sendo remunerado pela CBF e dificilmente aceitaria começar um novo trabalho nesta condição. Mano Menezes também é citado entre os gremistas, principalmente em razão da forma como as suas equipes atuam.

Todo esse turbulento momento passa pelo campo de jogo. Gustavo Quinteros tem mais uma chance de reverter essa pressão no jogo contra o Mirassol nesta quarta-feira (16).

O Grêmio, vencendo, terá o Gre-Nal do final de semana como chance de redenção e novo momento. Uma derrota, no entanto, trará mais nomes especulados e uma pressão definitiva.

O futebol sempre é definido dentro do campo e a convicção, por isso, vira um bem subjetivo. A cada nova página as peças mudam de lugar e tudo pode acontecer. A hora é de torcer pelo Grêmio e os nomes que hoje o representam.