Estratégia ou demora? A hora do Grêmio apoiar três nomes reais

O assunto do momento é que Gustavo Quinteros e sua comissão estavam fechados ao diálogo. A preparação física, por exemplo, era muito criticada porque, no treino pré jogo, eles exigiam muito dos atletas, que respondiam com pouca força nas partidas. Um erro banal e não coibido por quem comanda.

Se isso for verdade, o Grêmio já será outro contra o Inter. Rogério Dias, o craque da comissão permanente do Grêmio, vai aliviar no treino de hoje e o time estará muito mais forte contra o Inter.

A hora é do Grêmio e que os gabinetes fiquem longe do vestiário. Se o técnico não for anunciado antes do clássico, que se permita uma nova página no clube, com esses profissionais que estarão unidos pelo crescimento de suas carreiras e pelo bem do Grêmio.