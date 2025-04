Está na hora de parar de punir o Grêmio

Jemerson falhou nos gols sofridos pelo Grêmio. Andres LARROVERE / AFP

O Grêmio empatou com o Godoy Cruz em 2 a 2, na noite desta quinta-feira (24), em uma jornada com algumas virtudes, mas também com erros comprometedores.

A estreia de Mano Menezes reacendeu a discussão sobre alguns jogadores que, mesmo errando muito, seguem no time principal do tricolor.

Mesma base

O novo treinador manteve a base que empatou o Gre-Nal no último final de semana. Atuando com claras preocupações defensivas, o Grêmio conseguiu controlar o Godoy Cruz na primeira etapa sem muito esforço.

A parte ofensiva, no entanto, apareceu apenas nos erros do adversário, que se mostrou frágil em muitos momentos.

Erro grosseiro

O Grêmio chegou a vantagem com Edenilson e poderia ter ampliado ainda na primeira etapa. Mas veio o segundo tempo e, com ele, os velhos erros individuais que afundam qualquer equipe. Jemerson errou grosseiramente na metade da segunda etapa e colocou tudo a perder.

A relativa tranquilidade do time se transformou em desespero e todas as bolas na defesa tricolor viraram risco. O 2 a 2 acabou sendo um bom resultado para o Grêmio diante da desastrosa atuação de um dos seus zagueiros.

Pergunta do torcedor

O time de Mano Menezes volta a campo no próximo domingo e uma pergunta já começa a dominar a cabeça da torcida gremista. A crítica pede a saída de Jemerson do time, mas uma máxima do futebol impede que isso aconteça imediatamente. Como fazer essa mudança sem perder a confiança do grupo de jogadores?