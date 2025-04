E surge uma ótima notícia no Grêmio

Grêmio venceu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão sub-20. Angelo Pieretti / Grêmio, divulgação

Um jogo do time sub-20 pode ser apenas mais uma rotina de um clube que é referência em categoria de base, mas, na tarde desta quarta-feira (9), a vitória do Grêmio sobre o Fortaleza teve um sabor diferente. A presença de dirigentes e membros da comissão técnica do departamento profissional parece indicar uma possibilidade que pode ser definitiva, e positiva, para soluções do clube.

O Grêmio venceu, por 2 a 1, o Fortaleza e saiu de uma posição indigesta no Campenato Brasileiro sub-20, mas esse não foi o fato mais importante. A presença do vice de futebol Alexandre Rossato e de três membros do alto escalão da comissão técnica indicam um novo caminho para o Tricolor.

James Freitas, Marcelo Rudolph e Fernando Lazzaro estiveram no CT e saíram com muitas informações para ajudar o trabalho de Gustavo Quinteros neste momento.

Três jogadores, em especial, chamaram muito a atenção. Alysson, que já está treinando junto aos profissionais, mostrou que está pronto para jogar. Depois da lesão no joelho que o prejudicou neste início de temporada, ele mostrou desenvoltura, fez gol, e se coloca a disposição para ajudar o time principal neste momento de dificuldade.

O centroavante Jardiel também impressionou. Mais magro, o goleador da base mostra que está dedicado a carreira e deu boa impressão a todos que o acompanham.

Por fim, Riquelme. O meia talentoso, promessa do clube, está pronto. Forte, rápido nas tomadas de decisão e muito habilidoso, o jovem pode ser a grande solução para o time de Quinteros. Um meia atacante como ele não surge todos os dias.

O Grêmio, e essa é a grande notícia, resolveu finalmente buscar solução no espaço que sempre o salvou. As categorias de base representam historicamente a redenção do clube. E, mais uma vez, o caminho foi esse e isso sempre precisa ser elogiado.