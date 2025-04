Afinal, o grupo de jogadores do Grêmio é ruim?

Quinteros, definitivamente, ainda não convenceu o torcedor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A desconfiança toma conta da torcida do Grêmio. O atual estágio do trabalho, somado ao fracasso no Gauchão, desacredita o ambiente e cria forte insegurança no torcedor. Todos, sem exceção, nesta hora, estão em julgamento e sendo questionados. Diretoria, comissão técnica e jogadores estão na mira da arquibancada.

O que mais recebe, de fato, essa desconfiança é o técnico Gustavo Quinteros. Sem fazer uma grande atuação nesta temporada, o time tem sérios problemas de estrutura e as escolhas do treinador expõem fortemente o seu próprio trabalho. Quinteros, definitivamente, não convenceu o torcedor tricolor.

O grupo de jogadores, no entanto, começa também a dividir a atenção do torcedor e está sendo questionado seriamente. Sem um grande expoente técnico, fica claro que o Grêmio apostou em coadjuvantes para montar a estrutura do time e, neste momento, com um equipe ainda em formação, muitos destes jogadores estão sucumbindo de forma constrangedora. Alguns atletas, inclusive, já não são aceitos por grande parte da torcida e isso gera ainda mais instabilidade na frágil equipe de Quinteros.

Por fim, e por óbvio, a crítica atinge os dirigentes. A falta de diagnóstico aparente tira o sono do torcedor e diminui o otimismo para os próximos jogos. O Grêmio precisa buscar forças e poucos conseguem entender como poderá fazer. Quinteros terá ferramentas para reagir? E o grupo de jogadores? O Grêmio tem qualidade para brigar por algo? Perguntas que precisam ter respostas urgentes, sob pena do ano tricolor terminar antes mesmo de começar.