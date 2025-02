Um sufoco do Grêmio derruba secadores, mas precisa ensinar

Amuzu fez seu primeiro jogo pelo Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Um completo sufoco e uma redenção com a cara do Grêmio. Esse é o resumo da noite do tricolor, em Boa Vista, em Roraima. O empate dramático com o São Raimundo por 1 a 1, com a vitória nos pênaltis, determinou a classificação do tricolor para a próxima fase da Copa do Brasil.

O jogo, no entanto, merece muitos reparos e deixa um Grêmio preocupado e que precisa melhorar muito, mesmo que ele tenha servido também para destruir os velhos e bons secadores.

O Grêmio parece ser um clube que nasceu para viver fortes emoções. Na noite de quarta-feira (19), o time de Gustavo Quinteros fez uma péssima partida e conseguiu empatar nos minutos finais do jogo e só eliminou o fraco São Raimundo nas penalidades máximas. Uma atuação que deixou sérias dúvidas sobre o trabalho realizado o clube. Algumas peças individuais deixaram muito a desejar, em especial a dupla de zagueiros Rodrigo Ely e Jemerson.

Por outro lado, Kike Olivera, Monsalve e Tiago Volpi saíram da partida muito festejados pelo torcedor do Grêmio. O atacante uruguaio fez o gol que salvou o time. Monsalve, mais uma vez, criou oportunidades e foi protagonista no campo ofensivo. Por fim, o goleiro gremista deixa a desconfiança para trás e consegue, com defesa e as penalidades, sair de Roraima com a admiração dos torcedores.

O técnico Gustavo Quinteros também deixa o jogo sob críticas do torcedor gremista. O time do Grêmio jogou muito pouco e já deveria ter mostrado mais, sobretudo em razão das peças que tem e o treinador merece todos esses questionamentos.

Agora é virar a página para enfrentar o Juventude, na Arena, pelo Gauchão, sabendo que vai precisar jogar muito mais do que jogou nesta quarta-feira. Uma noite que poderia ser trágica para o Grêmio virou uma página de salvação, mas que precisa ser entendida. A noite de Roraima precisa ensinar o Grêmio.