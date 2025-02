Quem ganha o Gre-Nal no verdadeiro mano a mano entre Grêmio e Inter

Torcida pode ser o fator decisivo no Gre-Nal 444. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em época de Gre-Nal, o que mais se escuta é a comparação entre jogadores da mesma posição e o time que tem o maior número de vitoriosos recebe o favoritismo da partida. E isso, convenhamos, não é o que determina quem sairá vitorioso em uma partida de futebol.

O verdadeiro mano e mano em um jogo com a grandeza do Gre-Nal é saber determinar quais valências de uma equipe podem suplantar o adversário, e se isso fará diferença suficiente para definir um favorito. É com essa lógica que vamos, ao final, dizer quem irá “ganhar” o clássico deste sábado (8).

A comparação começa com o tempo de trabalho, e o Inter leva vantagem neste ponto. O time de Roger tem uma forma e está mais consolidado na sua forma de jogar. A parte física é outro ponto fundamental em um confronto e o Grêmio parece estar melhor. A equipe colorada, nos primeiros jogos, esteve mais travada em relação ao Tricolor. Ainda fora do campo, temos a necessidade. A pressão por títulos, do lado colorado, e a seca de vitórias em clássicos, do lado gremista, iguala o duelo neste ponto.

A partida, no entanto, será decidida dentro do campo e pelos jogadores, e aqui estão os pontos mais definitivos para o embate da noite de sábado. O Grêmio, nos primeiros jogos, mostrou que a intensidade e força na marcação ofensiva deverão complicar o Inter. O lado direito defensivo do Colorado, ainda em construção, será muito atacado e este é um ponto em favor do Tricolor. Por outro lado, a capacidade de Wesley, melhor jogador do Inter na última temporada, pode ser determinante para o time de Roger. João Pedro, que tentará pará-lo, não tem grande capacidade defensiva e o cuidado precisará ser redobrado no setor.

A luta entre os meias também pode ser forte e, mesmo respeitando o talento de Alan Patrick, o Grêmio pode levar vantagem. Dodi e Villasanti se acertaram a estão muito bem fisicamente e vão buscar conter os avanços do ótimo meio do Inter. Já os volantes colorados ainda não se ajustaram e isso pode determinar espaços para Cristaldo, o que seria definitivo em favor do Tricolor. Os goleiros não me parecem ser muito diferentes e não deverão ser decisivos no placar final do jogo.

Definir um vitorioso diante de algo tão parelho sempre é difícil, mas existe um ponto que deve ser determinante para a vitória no Gre-Nal e isso só o Grêmio tem. A força da torcida. A Arena vai receber mais de 50 mil torcedores e, como a lógica determina, isso faz do Tricolor o favorito para o jogo. Se vencermos, acreditem, será muito pela incrível ação do seu torcedor. Esse sempre foi o melhor de todos os jogadores do Imortal!