Os fracassos para além da dura derrota do Grêmio

Rodrigo Ely é um dos jogadores que deixou a desejar na noite de quarta-feira (5). Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio perdeu para Juventude por 2 a 0, e deixou Caxias do Sul com várias notícias que não esperava. O fracasso coletivo na partida e a dificuldade técnica de algumas peças do time foram pontos preocupantes, sobretudo em uma semana que termina com um clássico Gre-Nal. Derrotas precisam ser superadas rapidamente e esse passa a ser o principal objetivo do Grêmio a partir de agora.

O time de Gustavo Quinteros, na noite quente do Alfredo Jaconi, nunca conseguiu encaixar e controlar a boa equipe do Juventude, que mereceu a vitória. A força coletiva do Tricolor foi desarmada de forma contundente pelo time da casa, que não tomou conhecimento do Grêmio na maior parte do tempo.

A dificuldade do time tricolor também esteve presente nas individualidades. Muitos jogadores atuaram abaixo das suas possibilidades e o Grêmio deixa Caxias sob desconfiança. Cuéllar, Rodrigo Ely, Viery, Tiago Volpi e André Henrique foram alguns dos jogadores que deixaram a desejar na derrota tricolor.

Agora é Gre-Nal, e o Grêmio precisará virar a chave rapidamente. Perder faz parte do jogo e as conquistas também nascem na capacidade de reversão de quadros de pressão como o da dura e contundente derrota para o Juventude.