O Grêmio não pode ganhar o Gre-Nal

Argentino demonstra que é craque na casamata. Jefferson Botega / Agencia RBS

Não pensem que essa coluna vai falar sobre salto alto, soberba ou algo do gênero. O assunto aqui é mercado e, claro, é sobre os riscos do Grêmio e do seu treinador.

Os jogos do Grêmio neste início de Campeonato Gaúcho indicam um crescimento importante do time tricolor. O trabalho de Gustavo Quinteros empolga o torcedor e demonstra que estamos falando de um treinador que sabe o que quer. No pós-goleada de sábado, mesmo diante do otimismo da torcida, o treinador tricolor falou em reforços, indicando que ele pensa grande neste ano. E é neste ponto que surge a preocupação da manchete desta coluna.

Um trabalho tão retumbante, imediato, e de tamanha eficiência, chama a atenção de todos no mundo do futebol, seja no país ou fora dele. Gustavo Quinteros é a grande surpresa do futebol brasileiro no momento. O Grêmio é o único time da Série A que não sofreu gols nesta temporada. Além disso, a equipe produz em quantidade no campo ofensivo, mostrando que todos os jogadores evoluíram em relação a eles mesmos.

O trabalho de Quinteros, por tudo, está no olhar de todos e isso sempre gera preocupação. O Gre-Nal, sabemos, é um jogo de visibilidade e o Grêmio não tem porque entregar os seus méritos ao mercado. Todos podem ver a distância que esse trabalho tem em relação ao restante do país. Quinteros, de fato, é craque e clubes muito grandes (e com muito dinheiro) do futebol não têm treinador neste momento.

Por tudo, é preciso recuar. Jogar o Gre-Nal com o olho no futuro e sem a necessidade imediatista de vencer o maior rival. Precisamos entender que temos, finalmente, estrutura para evoluir como time e que isso passa pela permanência de Gustavo Quinteiros. O risco de todos olharem para o trabalho no Grêmio deve aumentar em caso de uma vitória sobre o Inter. E a hora é de ser frio. O Tricolor está diante de um trabalho diferenciado e precisa defendê-lo e não necessita ganhar do time de Roger para comprovar isso.

Leia Mais Dirigente de clube russo comenta negociação de volante com o Grêmio